Ulaştırma Bakanı açıkladı: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha

01 Mart 2021 Pazartesi, 11:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kurulacağını açıkladı. Hatlar, Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci güzergahında olacak.

Karaismailoğlu, başlayacakları kazı çalışmalarında toplam 11 bin 800 metre ilerleyerek yıl sonunda Halkalı istasyonuna ulaşmayı planladıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Marmaray Halkalı istasyonu ile başlayan yüzde 55'lik ilerleme kaydettiğimiz 31,5 kilometrelik bu hatta Marmaray, Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Avnavutköy-2, Arnavutköy-1 ve İstanbul Havalimanı istasyonları yer alıyor. Halkalı-havalimanı hattımız Halkalı istasyonundan Marmaray banliyo hattına, Olimpiyatköy ve Kayaşehir istasyonlarında Kayaşehir- Kirazlı-Otogar-Yenikapı metrosuna, havaalanından da İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattına bağlanacaktır."

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ile kentin merkezi lokasyonları arasındaki ulaşımın süresini 30 dakikanın altına indirmeyi amaçladıklarını belirterek, bu süreye ulaşmak için hat ve araç saatte 120 kilometrelik hıza çıkacak şekilde tasarladıklarını ve ülkenin en hızlı metrosunu yapmayı hedeflediklerini vurguladı.