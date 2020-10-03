Ulaştırma bakanından havalimanı metrosuyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanı metrosunun açılış tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

DHA
03 Ekim 2020 Cumartesi, 11:36
Ulaştırma bakanından havalimanı metrosuyla ilgili açıklama
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Gayrettepe'deki istasyonda inceleme yapan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda 2021 Nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.


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