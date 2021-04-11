Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye teşekkür
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ise yanıt gecikmedi.
Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda; “Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak #Haydarpaşa #Arkeopark projesini tanıttığı için @istanbulbld’ye teşekkür ederiz.?? https://t.co/v8NqSm5tbl pic.twitter.com/V4K2tFdAUS— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) April 11, 2021
İBB’DEN YANIT
İBB’nin sosyal medya hesabında da bakanlığa yanıt gecikmedi. Belediye tarafından yapılan paylaşımda “Haydarpaşa Garı ve çevresi İstanbul'un tarihi ve kültürel geçmişi açısından çok kıymetli bir alan. Bölgenin korunması ve geleceğe aktarılması bizim açımızdan çok önemli. Bakanlığa bu tür projelerin şeffaf şekilde tanıtılması adına iletişim desteği vermek bizim için zevktir” ifadelerine yer verildi.
Haydarpaşa Garı ve çevresi İstanbul’un tarihi ve kültürel geçmişi açısından çok kıymetli bir alan. Bölgenin korunması ve geleceğe aktarılması bizim açımızdan çok önemli. Bakanlığa bu tür projelerin şeffaf şekilde tanıtılması adına iletişim desteği vermek bizim için zevktir. ?? https://t.co/hM2X0GxnLf— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) April 11, 2021
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