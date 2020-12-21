Ülkelerin Sağlık Bakanları'ndan mutasyon açıklaması
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, koronavirüsün yeni türünün "kontrolden çıktığını" söylemesinin ardından Sağlık Bakanları tarafından açıklamalar yapıldı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ‘teorik olarak aşının etkili olmayacağını düşünmek için bir neden yok’ açıklamasında bulundu.
İngiltere’de görülen koronavirüs mutasyonunun yüzde 70 daha hızlı yayıldığını açıklanmasının ardından ülkelerin Sağlık Bakanları’ndan açıklamalar geldi.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Avrupa 'Bir' radyosuna yaptığı açıklamada Covid-19 aşılarının, İngiltere’de koronavirüsün mutasyonuna karşı etkili olması gerektiğini belirtti. Veran, "Teorik olarak, aşının etkili olmayacağını düşünmek için hiçbir neden yok" dedi.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise Londra’da keşfedilen koronavirüsün yeni türünün endişe verici olduğunu vurgulayarak bilim insanları tarafından araştırılması gerektiğini vurguladı. Speranza, “Bu süreç içerisinde maksimum sağduyu yolunu seçiyoruz” ifadesini kullandı.
İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün "hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini" söyledi.
JOHNSON ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise seyahat yasağı ve tırların geçişine izin verilmemesini görüşmek üzere acil durum kabine toplantısını yapma kararı aldı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "etkili planların uygulanmasını sağlamak için" başka toplantılar da yapılacağı duyuruldu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiliz basınına yapılan açıklamada, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını "bu hükümetlerin kendi kararı olarak gördükleri" kaydedildi.
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