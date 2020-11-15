Ülkelerini unutmadılar: Prof. Şahin ve Prof. Türeci Türkiye ve Almanya ile kendileri görüşüyor, Pfizer devre dışı

15 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Almanya’daki BioNTech firmalarında Şahin ve Türeci’nin, Covid-19 virüsüne karşı geliştirdikleri aşının yüzde 90’ın üzerinde bağışıklık sağladığı yönündeki haberlerin ardından Türkiye’nin bu aşıdan edinip edinemeyeceği gündeme geldi. Üretilecek aşının büyük bölümünün ABD tarafından daha önce alınmış olması nedeniyle diğer ülkelere verilip verilemeyeceği de tartışıldı.

Başta ABD olmak üzere aşıdan edinmek isteyen ülkeler Pfizer firmasına başvurmaya başladı. Denemeleri Türkiye’de de yapılan aşının ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı ise son dönemde netleşti. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyu Pfizer firması yerine doğrudan BioNTec ile görüştüğü ortaya çıktı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Şahin ve Türeci üretilecek aşı için iki ülke konusunda hassas davrandı. Türkiye ve Almanya’ya verilecek aşı için görüşmeleri Pfizer’ın değil BioNTech’in yürütmesi kararlaştırıldı. Şahin ve Türeci’nin bu iki ülkeye ayrıcalık tanıdıkları kaydedildi.

Şahin ve Türeci’nin doğdukları ülke olan Türkiye ve yaşadıkları ülke Almanya’ya verebilecekleri doz sayısının önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmelere göre belirlenmesi bekleniyor. Pfizer, aşı için diğer ülkelerle çalışmalara ilişkin görüşmeleri yürütürken Türkiye ve Almanya ile yapılan görüşmelere dahil olmuyor.