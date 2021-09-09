'Ülkemizi kırmızı listeye alan ülkeler' sorusuna Bakan'dan yanıt
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde Türkiye’ye seyahat kısıtlaması uygulayan ülkeleri TBMM gündemine taşıdı. Gürer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “Türkiye’yi kırmızı listeye ekleyen ülke sayısı kaçtır” diye sordu. Çavuşoğlu, “Birçok ülke, ülkemize dair risk değerlendirmesini olumlu yönde değiştirmektedir” yanıtını verdi.
Ömer Fethi Gürer, Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Türkiye’ye seyahat kısıtlaması uygulanan ülke sayısındaki artış olduğunu belirtti. Gürer, Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti:
“Pandemi süresince ülke seyahatlerinde karantinayı zorunlu tutan ‘Kırmızı Liste’ uygulamasında Türkiye’yi kırmızı listeye ekleyen ülke sayısı kaçtır? Bu ülkeler hangileridir? Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre vaka sayılarında yaşanan düşüşe rağmen Türkiye’nin kırmızı listede olmasının nedeni nedir?”
ÇAVUŞOĞLU: BİRÇOK ÜLKE RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİRİYOR
Çavuşoğlu, Gürer’in sorularına, “Ülkemizde salgının kontrol altına alınmasıyla beraber esasen birçok ülke ülkemize dair risk değerlendirmesini olumlu yönde değiştirmektedir” dedi ve şu yanıtları verdi:
FRANSA, TÜRKİYE’Yİ RİSKLİ LİSTEDEN ÇIKARDI
“Risk gruplandırmasında renk kategorilerini kullanan Fransa makamları, 17 Haziran 2021 tarihinde, ülkemizi kırmızı kategori ülkelerinden çıkartarak turuncu kategoriye dahil etti. İsviçre makamları da ülkemizi riskli ülkeler-bölgeler listesinden 2 Haziran itibarıyla çıkardı.
AŞI ŞARTIYLA HOLLANDAYA SEYAHAT KISITLAMASI YOK
Ülkemizin de dahil olduğu çok yüksek risk bölgelerinde olmayan ülkelerden Hollanda’ya seyahatlerde, Avrupa İlaç Ajansı ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan aşılarla tam aşılanmış kişiler, Hollanda’ya girişlerinde aşı sertifikası ibraz etmeleri halinde kısıtlamalardan muaf tutulacaklar.
RUSYA İLE UÇUŞ KISITLAMASI KALDIRILDI
Rusya makamlarınca, ülkemizde salgının kontrolünde sağlanan önemli gelişme dikkate alınarak, ülkemiz ve Rusya arasındaki uçuşlara getirilen kısıtlamalar 22 Haziran 2021 itibarıyla kaldırılmıştır.”
GÜRER: BAKAN, KIRMIZI LİSTEDE OLANLARI AÇIKLAMAKTAN KAÇINIYOR
Gürer, Çavuşoğlu’nun önergeye verdiği yanıta tepki gösterdi: Gürer, şunları kaydetti:
“Bakan, kırmızı listeden çıkaran ülkeleri anlatıyor. Kırmızı listede olanları ise açıklamadan kaçınıyor. AKP iktidarı klasik anlayışı, soruya yanıt yerine istediğini yanıt. Bilinmesinde zararda yok, ancak iktidar virüs ile mücadelede yetersiz kaldığını görülmemesine çalışıyor. Güneş balçıkla sıvanmaz ki.”
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