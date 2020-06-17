Ülkü Ocakları Başkanı'ndan CHP'li üyeye silahlı saldırı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 22:27

Alaşehir ülkü Ocakları Başkanı ve aynı zamanda belediye çalışanı olan U.G., CHP üyesi ve belediye çalışanı Özcan Yılmaz'a silahlı saldırı gerçekleştirdi. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan Yılmaz'ın tedavisi sürüyor.

comhuriyet.com.tr'ye bilgi veren CHP Manisa İl Başkanı Semih Balan, MHP'li U.G.'nin akşam saatlerinde belediyeye ait kum ocağına giderek işçi Özcan Yılmaz'a silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

CHP'nin Alaşehir Belediyesi'ni kazanmadan önce 25 yıl MHP'de olduğunu ve saldırıyı yapan kişinin burada kadrolu bir şekilde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Saldırının neden gerçekleştiği hakkında henüz bir bilgi edinmediklerini ifade eden İl Başkanı Balaban, bu tür saldırıların CHP'lileri yıpratmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz bütün saldırılara rağmen sağduyumuzu koruyoruz ve herkesi sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Bu tür şiddet olayları, CHP'lileri Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaştırmayacaktır. Bizler her zaman yurttaşlarımızın refahı ve mutluluğu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Saldırılar bizleri yıpratamayacak."

CHP'li ÖZEL'DEN KINAMA

Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, silahlı saldırıyı kınadı.

Ne olursa olsun sosyal belediyecilik anlayışından uzaklaşmayacaklarını belirten Özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Alaşehir'de belediye emekçimiz Özcan Yılmaz'ın silahlı saldırıya uğramasını kınıyoruz. Ne olursa olsun halkımız için sosyal belediyecilik yapmaya, vatandaşımızın refahı için gece gündüz çalışmaya, tüm provokasyonları boşa çıkarmaya devam edeceğiz."