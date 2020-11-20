Ülkü Ocakları: Hollanda, Avrupa Birliği'nin 'Bozkurtlar'ı yasaklayıp yaptırım listesine almasını istiyor

20 Kasım 2020 Cuma, 11:48

Fransa ve Almanya’dan sonra Hollanda’da da, Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerinin Avrupa Birliği (AB) çapında yasaklanmasını istedi. Hollanda da iki ülke gibi ayrıca Ülkü Ocakları’nın AB'nin yaptırımlar listesine alınmasını talep etti. İktidar ve muhalefet partilerinin ortak önerisiyle parlamento gündemine gelen ve ilk onayı alan önerge, hükümet tarafından incelendikten sonra bir kez daha oylanacak.

Hollanda’da hükümet ortağı üç parti ile muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) tarafından ortaklaşa verilen önerge, 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 147 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Önergeye sadece Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK (Düşün) Partisi destek vermedi.

Fransa'nın Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerini yasaklamasından sonra, Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili Bente Becker, benzer bir kararın Hollanda'da alınmasını gündeme getirdi.

VVD milletvekilinin önerisine, hükümet ortakları Hıristiyan Demokrat Partisi (CDA) ile Demokratlar 66 (D66) ile muhalefetteki Sosyalist Parti de destek verdi.

İktidar ve muhalefete mensup 4 parti tarafından ortakalaşa hazırlanan önergede, yıllardır Hollanda'da faaliyette olan ve "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın, aşırı sağcı ve milliyetçi bir haraket olduğu belirtildi.

Önergede, Bozkurtlar'ın, "Hollanda toplumunda ciddi gerilime neden olduğu ve nüfus gruplarını birbirine düşürdüğü" savunuldu.

Bu nedenle, Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasaklanması ve Avrupa yaptırım listesine alınmasının mümkün olup olmadığının araştırılması istendi.

Şimdi ne olacak?

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen öneri, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından incelenecek.

Daha sonra, Ülkü Ocakları'nın yasaklanması ve Avrupa yaptırımlar listesine alınmasına ilişkin öneri, Hollanda Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yeniden oylanacak.

Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerden destek gören DENK Partisi Arnhem İl Başkanı Yıldırım Usta, meclisin Ülkü Ocakları ile ilgili kararına sert tepki gösterdi.

Yerel kanal Omroep Gelderland'a göre Usta, meclis çoğunluğu tarafından kabul edilen önerge için, "İğrenç bir seçim söylemi. Demokratik değerler, seçim kazanımı için satışa çıkarılıyor" yorumunu yaptı.

Hollanda'da "Türk karşıtı duyguların altın çağını yaşadığını" savunan Usta, "Modern bir engizisyonda, resmi olarak var olmayan bir kuruluşu yasaklayarak, "Türkofobik cadı avına devam edildiğini" öne sürdü.

Hollanda'da, Mart ayında genel seçimler yapılacak.

Fransa'dan sonra, Almanya'da da hükümet ortağı Hıristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokratlar ve Yeşiller Partisi, Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin ortak öneriyi, parlamento gündemine taşıdılar.

Önerge sahibi partiler, meclis çoğunluğunu elinde bulunduruyor.