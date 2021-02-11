Ülkü Ocaklarından 'Tabu'ya rakip oyun: Ocaktabul
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından Ülkü Ocaklarının hazırladığı tabu oyununa rakip olacak 'Ocaktabul' isimli bir oyununu tanıttı. Yıldırım, oyunu "Türk gençliğine, Türk dünyasını daha yakından tanıtmak, ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenirken öğretmek amacıyla" hazırladıklarını söyledi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 'Ocaktabul' ismiyle, tabu oyununa benzeyen bir kutu oyununu satışa sundu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım "Türk gençliğine, Türk dünyasını daha yakından tanıtmak, ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenirken öğretmek amacıyla; Ülkü Ocakları olarak çıkarmış olduğumuz Ocaktabul oyunumuzu seçkin kitapçılar ve size en yakın Ülkü Ocaklarımızdan temin edebilirsiniz" diye mesaj attı.
Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül de oyunla ilgili şu bilgileri vermişti:
“Bu oyunda sınırlı sürede çok sayıda kelime anlatmak amaçlandığından oynayan kişilerin anlatım yetenekleri gelişir. Bu sayede hitabet, belagat ve zekâ olgunlaşır. Türk Milliyetçiliğine ve Ülkücü Hareketin fikir deryasına ait kavramlar ülkücü gencin zihninde yer etmeye başlar. Yasak kelimeler aynı zamanda ana kelimeler için ipuçları niteliğindedir. Bu sayede anlatan kişi oyun oynarken bilmediği kavramlarla karşılaştığında ipuçlarından faydalanarak soru kelimesi olan kavram hakkında fikir sahibi olur. Hem ifade yeteneğinin hem bilgi düzeyinin artmasına vesile olacak bu oyun Türk gençliğinin kendini geliştirmesi için bir yapı taşı niteliğindedir."
Tabu 1989 yılında Hasbro tarafından piyasaya sürülen klasik bir kart oyunudur. Oyunun amacı takım arkadaşlarının anlattığın kelimeyi bulmasını sağlamaktır ancak bu kelimeyi anlatırken kullanamayacağın kelimelerin bir listesi vardır.
TABU OYUNU NEDİR?
Tabu 1989 yılında Hasbro tarafından piyasaya sürülen klasik bir kart oyunudur. Oyunun amacı takım arkadaşlarının anlattığın kelimeyi bulmasını sağlamaktır ancak bu kelimeyi anlatırken kullanamayacağın kelimelerin bir listesi vardır.
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