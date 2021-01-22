ultrAslan'ın paylaşımı tepki çekti

22 Ocak 2021 Cuma, 15:47

Kuvvet Köseoğlu cinayetini azmettirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Gürcistan’da bulunan Galip Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray’ın başlattığı kampanyaya destek olacağını açıkladı. Öztürk yaptığı paylaşımda, ‘’ FETÖ terör örgütü üyesi Muammer Akkaş’ın hazırladığı uydurma bir iddianameyle haksız yere yargılandım. Çok yakında adalet yerini bulacak. Hep beraber Galatasaray’ımızı layık olduğu en üst seviyeye getireceğiz. Galatasaraylıyım diyen herkesi bu kampanya ya destek vermeye davet ediyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan, Galip Öztürk’ün yapmış olduğu bağışa teşekkür eden bir paylaşım yayınlarken bu paylaşım sosyal medyada tepki çekti. UltrAslan’ın yaptığı paylaşımda, ‘’ Metro Holding Onursal Başkanı Sayın Galip Öztürk, yapmış olduğumuz çağrı sonrası, kulübümüzün kampanyasına 500.000 TL destek olacağını açıklamıştır. Kendisine teşekkür ediyor ve diğer Galatasaraylı iş insanlarımızın kampanyaya desteklerini bekliyoruz. ‘’ denildi.