Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla geldiği kentte büyük coşku

20 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

İlkadım ilçesindeki Anıt Park içinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Tütün İskelesi önündeki Kurtuluş Yolu’nda devam etti. Sporcu gençlerin gösterileri ve şiirler okunmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışını temsilen Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarılarak deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi. İzci gençler bayrağı öperek teslim aldı. Ankara’dan bisikletle Samsun’a yola çıkan AFAD Gençlik ve Spor Kulübü’nden 19 bisikletçi, getirdikleri Türk bayrağını Vali Zülkif Dağlı’ya teslim etti. Tören daha sonra sona erdi.

Tütün İskelesi’ndeki törenin ardından yurttaşlar, Bandırma Vapuru Müzesi, Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etti. Çocuklarıyla birlikte Bandırma Vapuru’na gelen yurttaşlar, hem müzeyi gezdi hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Koronavirüs nedeniyle Samsun’a gelemeyen yurttaşlar için de bu sene özel bir çalışma yapıldı. Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma Vapuru Müzesi, sanal ortama taşındı.

SAMSUN ADD’DEN KUTLAMA

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi, 19 Mayıs’ı Atatürk Anıtı’nda kutladı. CHP Samsun İl ve ilçe örgütleri ile STÖ’lerin de katıldığı kutlama töreninde konuşan ADD Başkanı Dr. Işık Özkefeli “Her bir yurtseverin hak ve demokrasi mücadelesine katılması, tek adam rejiminden kurtulma doğrultusunda çaba harcaması yurttaşlık sorumluluğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Şehitleri’ne borcudur” dedi.

Öte yandan Samsun Valiliği, ADD’nin “Atatürk’e Saygı ve Tam Bağımsızlık” yürüyüşüne “20 kişi ve 1 saatle sınırlı olmak koşulu” ile izin verdi.