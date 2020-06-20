Ulu Önder, şimdi de Ali Sami Yen'e konuk

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in fotoğrafları tribünlerdeki yerini aldı. Atatürk'ün dev bir fotoğrafı geçen hafta da Kadıköy'de tribünlere konulmuştu.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2020 Cumartesi, 10:22
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Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in fotoğrafları tribünlerdeki yerini aldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, sağlık çalışanlarımız ve #SensizOlmazGalatasaray diyen büyük Galatasaray taraftarlarının fotoğrafları tribünlerimizdeki yerini aldı" ifadeleri yer aldı.


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