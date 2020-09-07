Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başkanı Sarraj, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Doğu Akdeniz’deki gerilimle birlikte gözler bir yandan da Libya’da rakip iki cephe arasındaki kırılgan ateşkeste. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ile bir araya geldi. Görüşme İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmenin “verimli” geçtiği belirtilerek Libya’daki gelişmelerin, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada “Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin, Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye’nin önceliğinin Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir” denildi. Ayrıca açıklamada, “Görüşmede Türkiye’nin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ankara-Trablus hattında son dönemde üst düzey ziyaret trafiği artmış durumda. Sarraj’ın dünkü Türkiye ziyareti öncesinde ise gündeme UUH ile Halife Hafter güçlerinin desteklediği Tobruk cephesi arasında Fas’ta görüşmeler için düğmeye basıldığı haberi düştü. İki taraftan yetkililerin dün Rabat’ın güneyinde Bouznika bölgesinde görüştüğü kaydedildi. Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, her iki tarafa farklılıklarını azaltmak için alan yaratmak istediklerini, krizin çözümünde BM’nin arabulucu olabileceğini belirtti.

MERKEZ BANKASI İLE İMZA

Sarraj’ın İstanbul ziyareti çerçevesinde UUH ile ekonomi, teknoloji konularında işbirliği de masaya yatırıldı. Bu çerçevede, UUH Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber ve beraberindeki heyet ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir araya geldi. Varank, “Ülkelerimiz ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda pek çok tehditle karşı karşıya. Bir kısmı ortak bu tehditlere karşı biz Libya ile birlikte mücadele ediyoruz” dedi. Taraflar arasında yatırım, girişimcilik ve teknolojik işbirliğinin artırılmasına yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı. Varank, “Önümüzdeki günlerde özellikle teknoloji odaklı girişimleri desteklemek üzere girişim sermayesi fonları kurulması ya da ülkemizdeki fonlara yatırım yapılması hususunda da karşılıklı işbirliğine dönük adımlarımız olacak” ifadelerini kullandı. Libya’da Hafter güçlerinin müttefiki Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Ankara destekli UUH Başkanı Sarraj, 21 Ağustos’ta ülke genelinde ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

BAŞAĞA KARARI SONRASI

Sarraj, uzun süredir UUH güçlerinin operasyon yapıp yapmayacağı tartışılan Hafter güçlerinin elindeki Sirte ve Cufra’nın “silahtan arındırılmış bölge” olması gerektiğini söylemiş ve Mart 2021’de seçim çağrısı yapmıştı. Salih ise Sirte kentinin seçimle işbaşına gelecek yeni hükümetin geçici merkezi olmasını önermişti. BM, AB, ABD, Rusya ve Mısır’dan ateşkes açıklamasına destek mesajları gelmiş, Türkiye’nin ise “bekle gör” politikası izlediği yorumları yapılmıştı. Ateşkes açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Trablus ziyaretinden 4 gün sonra gelmişti. Ardından geçen hafta UUH İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın da yer aldığı bir heyet Türkiye’de temaslarda bulunmuştu. Bu ziyaretle peşi sıra Trablus’ta ekonomik gerekçeli protestolar, silahlı grupların eylemlere müdahalesi ile birlikte Başağa’nın “tedbir amaçlı görevden alınması”, yaklaşık bir hafta sonra önceki gün yeniden koltuğa iade edilmesi haberleri gündeme yansımıştı.

Öte yandan AA’nın haberine göre, UUH güçleri Hafter cephesinin ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Mevzilerine önceki gün 10 Grad füzesi atıldığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Bunun ateşkes kararının ardından üçüncü ihlal olduğu kaydedildi.