Uluslar Ligi'nde tanıdık rakipler
UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3’üncü Grup’ta yer alan Türkiye’nin fikstürü belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3’üncü Grup’ta yer alan Türkiye’nin fikstürü belli oldu.
Türkiye’nin, UEFA Uluslar Ligi’nde fikstürü belli oldu. Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında 3 Eylül 2020 tarihinde sahasında Macaristan’ı konuk edecek Milliler, gruptaki son maçına 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında sahaya çıkacak.
Türkiye’nin B Ligi 3’üncü Grup’taki maç takvimi şu şekilde:
3 Eylül: Türkiye-Macaristan
6 Eylül: Sırbistan-Türkiye
11 Eylül: Rusya-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Sırbistan
14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye
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