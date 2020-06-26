Uluslar Ligi'nde tanıdık rakipler

26 Haziran 2020 Cuma, 19:31

UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3’üncü Grup’ta yer alan Türkiye’nin fikstürü belli oldu.

Türkiye’nin, UEFA Uluslar Ligi’nde fikstürü belli oldu. Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında 3 Eylül 2020 tarihinde sahasında Macaristan’ı konuk edecek Milliler, gruptaki son maçına 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında sahaya çıkacak.

Türkiye’nin B Ligi 3’üncü Grup’taki maç takvimi şu şekilde:

3 Eylül: Türkiye-Macaristan

6 Eylül: Sırbistan-Türkiye

11 Eylül: Rusya-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Sırbistan

14 Kasım: Türkiye-Rusya

18 Kasım: Macaristan-Türkiye



