Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

24 Ağustos 2021 Salı, 17:58

Bu yıl 28. düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.

Buna göre söz konusu kategoride ödüller, oyuncular Şerif Sezer ve Haluk Bilginer ile yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek.

Festivalin yürütme kurulu başkanlığını oyuncu Menderes Samancılar, yürütme kurulu üyeliklerini de Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay üstleniyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması düzenlenecek festivalde, dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yapılacak.