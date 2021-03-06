Canan Güllü, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü

06 Mart 2021 Cumartesi, 16:45

Bu yıl 15'incisi verilen ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü, “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı”nın kurulmasında büyük emeği olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Canan Güllü’nün 31 yıllık aktivist ve dernekçi kimliğine vurgu yapılarak, 186 şubeye ve 52 bin 500 üyeye liderlik ettiğine dikkat çekildi.

Farklı ülkelerden 14 kadının yanı sıra, Afganistan’da öldürülen yedi Afgan kadın lider ve aktivist onur ödülüyle anılacak. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bu ödüle, Canan Güllü’yü aday gösterdiğini açıklamıştı. Daha önce de iki Türk bu ödüle layık görülmüştü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Bu yıl 15'incisi takdim edilecek olan Dışişleri Bakanı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü 31 yıldır kadınların insan haklarından faydalanabilmeleri için kararlı çalışmalar yürüten Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ ye verildi. Canan Güllü kadınların yönetim, iş gücü ve eğitime katılımlarını artırmak için mücadele vermiş, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kararlı bir savunucusu olmuştur. Kendisi aynı zamanda kadınlara karşı erkek şiddeti konusunda uzun yıllardır yasa yapım süreçlerinde çalışmalarda bulunmuştur.

2014 yılında TKDF Türkiye’de önleme ve müdahaleye yönelik çalışan ilk ve tek hat olan, günümüzde hala aktif 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı devir almış ve hattın başarılı bir şekilde ilerleyişini sağlamıştır. Canan Güllü bu hattın kuruluşundan itibaren hattın başarılı ve kararlı işleyişine emek vermiştir. Bunun yanında Güllü, 2012’de yürürlüğe giren ve özellikle son 2 yıl içerisinde hükümetin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi’nin kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesine ilişkin sözleşmesini uygulama konusundaki eksikliklerine ilişkin eğitim ve hak savunma kampanyası başlatmıştır. Canan Güllü’nün aktivizm faaliyetleri, kamuoyunun sözleşme konusunda eğitim alması ve bazı politikacıların Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi yönündeki çağrılarını bastıracak şekilde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye olan ihtiyacın güçlendirilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Bu hattın yerel yönetimler ve özel sektör iş birlikleri ile sahada zihniyet dönüşümü yaratması adına protokoller imzalanması için çalışmalar yapmaktadır. İsmi üzerinde tahdit var denilerek TBMM 2 yıl girişi yasaklanmış, Türkiye’yi 8 kez il bazında dolaşmış Mücadele Kazandırır diyerek yol yürümüştür."