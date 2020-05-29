Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne sinema değil, siyaset konuşuldu

29 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Uluslararası Göç Filmleri Festivali, bu yıl 14-21 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin 50’den fazla yerli-yabancı yüzlerce önemli konuğu ağırlayacağı belirtiliyor. Festivalin “tanıtım toplantısı” dün internet üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla yapıldı. Toplantıda, Festival Onursal Başkanı’nın Oscar ödüllü aktör F. Murray Abraham olduğu öğrenilirken jüri hakkında bilgi verilmedi.

Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, sorulan bir soru üzerine festivalin jürisinin ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etti. F. Murray Abraham, toplantıya gönderdiği videoda, “Bir göçmen çocuğu olarak göçle ilgili konuları kendisiyle özdeşleştirdiğini” belirtti. Abraham, “Bu festival, göç deneyimine değinen filmleri ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda göçmenlerin yapımcılığını, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı filmlere yer veriyor” dedi.

Festival UNICEF tarafından da desteklenirken, UNICEF’in İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün de toplantıya video gönderdi. Büyüküstün, festivalde UNICEF adı altında çocuk ve göç konulu bir kısa film bölümü olacağını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Filmleri tanıtım toplantısında Türkiye’nin göçmenler ve sığınmacılar konusunda başarılı bir performans ortaya koyduğunu ifade ederken Avrupa’yı ve dünyayı umursamazlıkla suçladı.

Süleyman Soylu, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Film festivalinin neden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmediği sorusuna Soylu, festivalin açılışında Kültür Bakanı’yla birlikte olacaklarını, ancak göç konusunun İçişleri Bakanlığı bünyesinde olduğu için festivalin İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlendiğini belirtti. Toplantıda genel olarak festival içeriğinden çok politik konularla ilgili sorular soruldu.