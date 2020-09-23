Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde 'Barok Konseri'
"11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde, "Barok Konseri" verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde, "Barok Konseri" verildi.
Arkeoloji Müzeleri bahçesindeki konserde İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, Tommaso Giordani'nin "Caro mio ben", George Frederic Handel'in "Frondi tenere e belle… Ombra mai fu" ve Francesco Durante'nin "Vergin, tutto amor eserlerini yorumladı.
İDOB sanatçıları Otilia İpek, Barbora Hitay ve Kevork Tavityan'ın solist olarak sahne aldığı konserde, Oleksandr Samoylenko solo kemancı olarak sahne aldı. Paolo Villa'nın yönettiği konserde, Ceren Gürkan başkemancı olarak yer aldı. Konserde sanatçılara, İDOB orkestrası eşlik etti.
Konserde, unutulmaz eserlere imza atan besteciler Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Francesco Durante, Francesco Cavalli ve Jean-Philippe Rameau'nun eserleri yorumlandı.
Festival, 27 Eylül'de sona erecek.
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