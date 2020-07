Uluslararası Olimpiyat Komitesi, '1936 Berlin Olimpiyatları' tweetini silip özür diledi

Komite, pandemi nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatlarına bir yıl kala, olimpiyat meşalesinin taşınması geleneğinin ilk kez başladığı Berlin olimpiyatları hakkında resmi hesabından bir film paylaşmıştı.

Yayımlanan özür mesajında, "1936 Berlin Olimpiyatlarının filminden rahatsız olanlardan özür dileriz. @Olympics Twitter hesabından paylaşılan, birlik ve dayanışma mesajını işleyen film dizisinin bir parçası olan bu filmi sildik" diye belirtildi.

Komitenin özür mesajında Berlin'de dört altın madalya kazanan siyah Amerikalı atlet Jesse Owens'ın “ırk üstünlüğüne dayanan faşist iddiaları yerle bir ederek Nazi rejimine tarihi bir ders verdiği" belirtildi. Ancak paylaşılan "hikâyenin bu şekilde algılanmadığı" ifade edildi.

Komitenin Berlin oyunlarından çekimler yayınlaması soykırım gibi karanlık bir konuda tarihsel farkındalığının eksik olduğu eleştirilerine sebep olmuştu.

The IOC appreciates the many positive reactions to its “One Year to Go” Tokyo 2020 message of unity and solidarity. This universal message was featured in the series of over 30 short films showing Olympic flame moments from Athens 1896 through to Rio 2016. (1/8)