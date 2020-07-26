Uluslararası Olimpiyat Komitesi, '1936 Berlin Olimpiyatları' tweetini silip özür diledi

26 Temmuz 2020 Pazar, 16:03

Komite, pandemi nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatlarına bir yıl kala, olimpiyat meşalesinin taşınması geleneğinin ilk kez başladığı Berlin olimpiyatları hakkında resmi hesabından bir film paylaşmıştı.

Yayımlanan özür mesajında, "1936 Berlin Olimpiyatlarının filminden rahatsız olanlardan özür dileriz. @Olympics Twitter hesabından paylaşılan, birlik ve dayanışma mesajını işleyen film dizisinin bir parçası olan bu filmi sildik" diye belirtildi.

Komitenin özür mesajında Berlin'de dört altın madalya kazanan siyah Amerikalı atlet Jesse Owens'ın “ırk üstünlüğüne dayanan faşist iddiaları yerle bir ederek Nazi rejimine tarihi bir ders verdiği" belirtildi. Ancak paylaşılan "hikâyenin bu şekilde algılanmadığı" ifade edildi.

Komitenin Berlin oyunlarından çekimler yayınlaması soykırım gibi karanlık bir konuda tarihsel farkındalığının eksik olduğu eleştirilerine sebep olmuştu.

The IOC appreciates the many positive reactions to its “One Year to Go” Tokyo 2020 message of unity and solidarity. This universal message was featured in the series of over 30 short films showing Olympic flame moments from Athens 1896 through to Rio 2016. (1/8) — IOC MEDIA (@iocmedia) July 24, 2020

Birgün'de yer alan habere göre, Auschwitz-Birkenau ölüm kampı müzesi resmi hesabından, konuyla ilgili şu şekilde açıklamada bulundu: “Nazi diktatörlüğü ırkçı, militarist karakterini iki hafta boyunca kamufle ederek, yabancı izleyicileri barış dolu, hoşgörülü Almanya imajıyla etkilemek için oyunları manipüle etmiştir."

"TARİHİ YENİDEN YAZMANIN ANLAMI YOK"

Associated Press'in haberine göre, özür mesajı, IOC'un Alman Başkanı Thomas Bach'ın eski başkanlardan Avery Brundage hakkında geçen hafta yaptığı "tarihi yeniden yazmanın anlamı yok" yorumunun ardından geldi. 1972 yılına kadar toplam 20 yıl IOC başkanlığı yapan Brundage, ABD takımını yönettiği Berlin Olimpiyatlarında ırkçı görüşleri ve Nazi sempatizanı olmasıyla uzun yıllar eleştirilerin hedefi olmuştu.

Brundage tarafından bağışlanan bir koleksiyona yer verilen San Fransisco'daki Asya Sanat Müzesi, geçen ay bu eserleri gösterimden kaldırarak, Brundage "nefret dolu bir insan" olarak tanımlamıştı.