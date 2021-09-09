Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kuzey Kore'yi 2022'ye kadar olimpiyatlardan men etti

09 Eylül 2021 Perşembe, 13:45

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Covid-19 gerekçesiyle Tokyo Olimpiyatları'na katılmayan tek ülke olan Kuzey Kore'yi 2022 sonuna kadar olimpiyatlara katılmaktan men etti. Karar, yaklaşan Pekin Kış Olimpiyatlarını da kapsıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) 2022'nin sonuna kadar alındığını duyurdu. Yani bu gelişme, Tokyo Olimpiyatları'na bir takım gönderememesinden sonra Kuzey Kore'nin, Pekin Kış Oyunları'nı kaçıracağı anlamına geliyor.

Bach düzenlediği basın toplantısında, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Ulusal Olimpiyat Komitesi, tek taraflı katılmama kararının bir sonucu olarak 2022 yılının sonuna kadar askıya alındı." dedi.

Bach, kararın Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi'nin askıya alma sırasında mali destek almayacağı ve yaptırımlar nedeniyle daha önce alıkonulan desteği kesin olarak kaybedeceği anlamına geldiğini söyledi.

Ancak Bach, IOC'nin Pekin'in 2022'ye hak kazanan herhangi bir Kuzey Koreli sporcu hakkında karar verme ve ülkenin askıya alınma süresini yeniden gözden geçirme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Kuzey Kore, Tokyo'ya sporcu göndermeyen tek ülkeydi ve katılmamalarının sonuçları konusunda uyarılmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kuzey Korelilere uzun görüşmeler yaptığını ve aşılar da dahil olmak üzere çözümler önerdiğini, ancak bu önlemlerin ülkenin Olimpiyat komitesi tarafından "sistematik olarak reddedildiğini" söyledi.