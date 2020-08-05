Uluslararası Taşımacılık İşçileri Sendikası'ndan THY'ye uyarı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:19

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) işçilere yüzde 50'ye varan maaş kesintileri dayatan Türk Hava Yolları'na (THY) Hava-İş ile pazarlık masasına geri oturma çağrısı yaptı.

ITF'nin açıklamasında Hava-İş Sendikası'nın esnek ve yapıcı şekilde pazarlık görüşmelerini yürüttüğü ancak THY'nin işçilerin zor durumundan avantaj sağlamak istediği dile getirildi.

Airport Haber'in aktardığına göre, THY'nin acımasız ek tavizler istediği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hava-İş yönetimi bu fırsatçı manevraya karşılık olarak güven ortamının yaratılmasına vurgu yaparak bir açıklama ile tepkisini ortaya koydu.

Bu açıklamaya yanıt olarak da Türk Hava Yolları sendika ile görüşmelerini tek taraflı olarak feshetti.

Korkutmaya dayalı bir yaklaşım ile karşı karşıya bırakılan THY personeli şu anda tarihindeki en belirsiz gelecek ile yüz yüze bırakıldı.

Personel haklı olarak hayal kırıklığına uğrayarak öfke ve ihanete uğramış hissiyatı taşımaktadır"

Açıklamada, "THY yönetimini işçilerle iyi niyet içinde pazarlığa dönmesi konusunda uyarıyoruz." denildi.

THY'nin personel maaşlarında yüzde 30-50 arasında kesinti isteyen THY'ye Hava-İş, sendika ayrıca maaşı 5 bin TL'nin altında olanlardan kesinti yapılmamasını şart koşmuştu.





