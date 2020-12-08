Uluslararası ticaret zorlaştı

08 Aralık 2020 Salı, 06:00

Bu kapsamda Türkiye’deki şirketlerin yüzde 68’i önümüzdeki yıl gelirlerinde artış öngörüyor.

Bunları yarısı ise bu artışın yüzde 5’ten fazla olmasını bekliyor. Yeni pazarlara açılma, maliyetlerin azaltılması ve nakit akışının iyileştirilmesi ise şirketlerin ana gündeminde yer alıyor.

Yine rapora göre Türkiye’deki şirketlerin yüzde 73’ü uluslararası ticaretin zorlaştığını ve 2021’de de yeni güçlüklerle karşılaşılacağını düşünse de yüzde 66’sı gelecek 1-2 yıllık dönemde görünümün olumlu olmasını bekliyor.