Uluslararası Tugaylar’ın son üyesi Josep Almudever Mateu yaşamını yitirdi
İspanya’da 1936-1939 yılları arasında çıkan iç savaşta faşist diktatör Francisco Franco’ya karşı farklı ülkelerden gelenlerle oluşturulan Uluslararası Tugaylar’ın hayattaki son üyesi Josep Almudever Mateu, 101 yaşında yaşama veda etti.
İspanya’da 1936-1939 yılları arasında yaklaşık 500 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan iç savaşta, diktatör General Francisco Franco’ya karşı farklı ülkelerden gelenlerle oluşturulan Uluslararası Tugaylar’ın hayattaki son üyesi Josep Almudever Mateu, Fransa’da 23 Mayıs’ta 101 yaşındayken yaşama veda etti.
Uluslararası Tugay Dostları Derneği’nden (AABI) yapılan açıklamada, Almudever Mateu’nun faşist diktatör Franco rejimine ait toplama kamplarında kaldığı ve silah arkadaşlarının öldürülmesine tanıklık ettiği belirtildi.
35 BİN KİŞİLİK ASKERİ BİRLİĞİN HAYATTAKİ SON ÜYESİYDİ
Açıklamada, Josep Almudever Mateu’nun 1919 yılında Marsilya’da doğduğu, 1936 yılında henüz 17 yaşındayken İspanyol Cumhuriyetçi Ordusu’na gönüllü olarak katıldığı ve iç savaşta Cumhuriyetçilerle birlikte Teruel’de savaştığı belirtildi. Savaşta aldığı yaraların ardından Uluslararası Tugaylar’a katılan Almudever Mateu, Cumhuriyetçilerin yenilmesiyle Alicante’de esir alındı.
TOPLAMA KAMPLARINI GÖRDÜ
AABI, Almudever Mateu’nun Almendros ve Albatera’da daha sonra da Portaceli, Modelo, Valencia ve Aranjuez’de Franco rejiminin toplama kamplarında ve hapishanelerinde kaldığını ifade etti. O dönemlerde silah arkadaşlarının öldürülmesine de tanıklık ettiğini ifade eden Almudever Mateu, Fransa’da sürgünde yaşamını yitirdi. AABI Dernek Başkanı Almudena Cros, Almudever Mateu’nun ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşlarda ve hapishanelerde olgunlaşmış güçlü kalbe ve büyük zekaya sahip bir adamdı. İspanyol Cumhuriyeti'nin acımasızca kaderine terk edildiğini söylemekten asla vazgeçmedi" dedi.
ULUSLARARASI TUGAYLAR
Uluslararası Tugaylar, 1936-1939 yılları arasında meydana gelen İspanya İç Savaşı’nda Cumhuriyetçi güçlerin tarafında savaşmak üzere, farklı ülkelerden İspanya’ya gelen gönüllülerden oluşturulan cumhuriyetçi askeri birliklerdir. Tahminlere göre 53 ülkeden 35 bin gönüllü bu birliklere katılmıştır.
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