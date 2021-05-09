‘Umberto Arte ile Sanat 2’
Umberto Arte yeni kitabı Sanat 2’de, sanat tarihine adını yazdırmış altı usta ressam;Johannes Vermeer, Diego Velázquez, John Constable, Jean Baptiste Camille Corot, Arnold Böcklin ve İvan İvanoviç Şişkin’in yapıtları üzerinden, bu yapıtların oluşturulma süreçleri, arka planlarındaki gerçekler, sanatçıların psikolojileri, tarihi ve mitolojik hikâyeler ile ilişkilerini yalın dille ve şaşırtan anekdotlarla aktarıyor.
Umberto Arte ile Sanat adlı ilk kitap ile sanat akımlarının herkesçe anlaşılabilir hallerini, sanatçıların bilinmeyen yönlerini, bildiğimiz resimlerin bilmediğimiz hikâyelerini anlatan Umberto Arte, yeni kitabı Umberto Arte ile Sanat 2’de daha derine iniyor.
Yolları bu sanatçılarla kesişen diğer ressamların hikâyelerine de kulak veriyor, her birinin etkilendiği akımları, düşünceleri, kişileri ayrıntılarıyla anlatıyor.
Sanat tarihine adını yazdırmış altı usta ressam; Johannes Vermeer, Diego Velázquez, John Constable, Jean Baptiste Camille Corot, Arnold Böcklin ve İvan İvanoviç Şişkin’in yapıtları üzerinden, bu yapıtların oluşturulma süreçleri, arka planlarındaki gerçekler, sanatçıların psikolojileri, tarihi ve mitolojik hikâyeler ile ilişkilerini yalın dille ve şaşırtan anekdotlarla aktarıyor.
Umberto Arte ile Sanat 2 / Sanatçılar - Resim İncelemeleri - Mitoloji / Umberto Arte / Destek Yayınları / 312 s.
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