Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, yarın 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, yarın 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
3'üncü Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer alan milliler 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7 puan toplarken İngiltere 19 puan topladı ve grup lideri konumunda.
Milli takıma çağrılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Beşiktaşlı Güven Yalçın, "A Milli Takım olsun, Ümit Milli Takım olsun fark etmez milli takımla olmak çok güzel bir duygu. A Milli Takım daha güzel ancak sonuçta Türkiye için oynuyoruz. Benim için öncelik o. Türkiye için sahaya her şeyimi koymak istiyorum" diye konuştu.
Ümit Milli Takım'daki ortamında güzel olduğuna vurgu yapan Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, "Takım arkadaşlarımızla çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Takım arkadaşlarımızın da desteğiyle her geçen gün daha iyi bir performans sergiliyoruz. Son maçımızı da çok iyi bir oyunla kazanıştık. Şimdi önümüzde İngiltere maçı var oraya odaklanacağız" dedi.
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