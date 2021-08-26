Ümit Özdağ, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri'ne verdi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:57

Ayyıldız Hareketi'nin lideri ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin kuruluş dilekçesini, bugün İçişleri Bakanlığı’na verdi.

Özdağ’ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi’nin kuruluşu için gerekli olan dilekçe İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. Genel Başkan Özdağ, dilekçe tesliminin ardından açıklamalarda bulundu. Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceklerinin söyleyen Özdağ, şunları dedi:

“Ben ve dava arkadaşlarım Zafer Partisi'nin kuruluş işlemlerinin hukuki boyutunu tamamlamak için İçişleri Bakanlığı'na gelmiş bulunuyoruz. Evraklarımızı sabahleyin arkadaşlarımız ilettiler. İncelemeler tamamlandı ve şimdi içeri girerek gereken belgeleri alacağız ve kurucularımızla buluşmak üzere buradan ayrılacağız. Zafer Partisi 19 Mayıs 2021'de Anıtkabir'i ziyaret ederek başladığımız yürüyüşle yola çıktı. Bütün Türkiye'yi dolaştık. Hacı Bektaş Veli Hazretlerine, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden getirdiğimiz toprağı getirdik. Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz ve bugün 26 Ağustos. Anadolu'ya gelişimizin 950'inci yılı, Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi kuruyoruz. Türkiye'ye, büyük Türk milletine, Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz."



SOSYAL MEDYADAN "ALINDI" BELGESİNİ PAYLAŞTI

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; partisinin kuruluş dilekçesine ilişkin "alındı" belgesini paylaştı.

Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

“Tarihi zaferlerle dolu Büyük Türk Milleti için büyük anlamlar ifade eden Zafer Haftası'nda kurduğumuz Zafer Partisi Türk Milleti’ne hayırlı olsun.”