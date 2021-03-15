Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı

15 Mart 2021 Pazartesi, 23:28

Mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen Ümit Özdağ, daha sonra İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

HaberTürk ekranlarında yayımlanan Kübra Par ile Açık ve Net'e konuk olan Ümit Özdağ, "Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir parti kuruyoruz. Ankara'da parti binamızı tuttuk. Kısa süre sonra İsmail Koncuk ve Ali Çolak ile Türkiye'yi gezeceğiz" dedi.

''ATATÜRK'ÜN BİZE GÖSTERDİĞİ HEDEFLERDEN''

Özdağ, Türk milliyetçiliği ile ilgili, "Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğinden bahsediyorum. Atatürk'ün bize gösterdiği hedeflerden bir tanesi de Türk dünyası" ifadelerine yer verdi.