Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı. Özdağ, ''Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir parti kuruyoruz. Ankara'da parti binamızı tuttuk. Kısa süre sonra İsmail Koncuk ve Ali Çolak ile Türkiye'yi gezeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen Ümit Özdağ, daha sonra İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
HaberTürk ekranlarında yayımlanan Kübra Par ile Açık ve Net'e konuk olan Ümit Özdağ, "Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir parti kuruyoruz. Ankara'da parti binamızı tuttuk. Kısa süre sonra İsmail Koncuk ve Ali Çolak ile Türkiye'yi gezeceğiz" dedi.
''ATATÜRK'ÜN BİZE GÖSTERDİĞİ HEDEFLERDEN''
Özdağ, Türk milliyetçiliği ile ilgili, "Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğinden bahsediyorum. Atatürk'ün bize gösterdiği hedeflerden bir tanesi de Türk dünyası" ifadelerine yer verdi.
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