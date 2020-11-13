Ümit Özdağ'a tepki: "Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün kendi bürosunda hangi partinin üst düzey yöneticisiyleydi?"

13 Kasım 2020 Cuma, 19:04

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı'nda, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile birlikte bir programa katıldı. Burada yaptığı konuşmada İYİ Parti'nin 21'inci yüzyılın Türk milliyetçiliğinin merkezi olduğunu savunan Ergün, şunları söyledi:

"Biz milliyetçilik anlayışımızda, vatandaşın aşını, işini, özgürlüğünü, hukuğun üstünlüğünü ve benzeri kavramları esas alarak yürüyoruz. Bu kavramları vatandaşımıza anlattıkça, partimizin zemin bulması güçlenmeye başladı. Burada bu güçlenmeyle birlikte bazı arkadaşlarımızın rahatsızlıkları, bazı kişilerin, kurumların belki de rahatsızlıkları deprem olarak açıklandı. Şimdi buradan soruyoruz. Ümit Özdağ Beyin İYİ Parti'de Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün, kendi bürosunda hangi partinin üst seviyeli bir yöneticisiyle beraberdi. Ve bu stratejiyi birlikte mi oluşturdular? Bu sorunun cevabını çıkıp kendisinin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları gördük Türk siyaseti bu tür şeyleri çok gördü, İYİ Parti doğru yoldadır, milletimize hizmetimize devam edecektir."