Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e jet yanıt

26 Kasım 2020 Perşembe, 22:56

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akşener, Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesiyle ilgili konuştu. Akşener, ''Buğra Kavuncu ile ilgili olarak bana geldi ve kongremiz vardı. Buğra'nın FETÖ'cü olduğunu söyledi. Ben de kendisine konuyla ilgili belge ve bilgi getirmesini gereğini yapacağımı söyledim. Sonra gelindi belge ve bilgi yok. Bu bilgiler nereden? O da devletin bazı kurumlarını söyledi'' ifadelerini kullandı. Akşener'in konuşması devam ettiği sırada Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Akşener'e yanıt verdi.

"Sayın Akşener,şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız" diyen Özdağ şunları söyledi:

"1- Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz.

2-Siz bana "Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı"nı önerdiniz, ben divana girme teklifinizi reddettim. Uygun görürseniz grup başkanlığını tercih ederim dedim.

3-Benden randevu istemedi, ben sadece üstü çizilen vekillerle görüştüm demişsiniz. Sayın İsmail Koncuk ile listede ismi olmadığı halde kendisini davet ederek görüştünüz.

4-Ben AKP ile İYİ Parti anayasa çalışması yapıyor demedim. Uğur Poyraz'ın Ankara'da, değişik mahfillerde birlikte anayasa yapıyoruz diye konuştuğunu söyledim ve size de doğru mu diye sordum.Arzu ederseniz bu konuşmanın şahidi olan saygın siyasetçinin de numarasını size yollarım."