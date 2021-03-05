Ümit Özdağ'ın 'FETÖ'cülük' suçlamalarına İYİ Parti'den 'NATO’cu milliyetçiliği' yanıtı
İYİ Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Ümit Özdağ'ın partiyi eleştirmesinin ardından istifa etmesini değerlendirdi. Akalın, "Partimizde bir dönemdir yaşanan tartışmaların zarfı FETÖ’cülük mazrufu NATO’culuktur. İYİ Partiden ayrılan Gökalp-Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği değil İYİ parti programına NATO’yu nakşeden ülkücü görünümlü NATO’cu milliyetçiliktir" dedi.
Ümit Özdağ, İYİ Parti'yi sert sözlerle eleştirdikten sonra istifa ettiğini açıkladı. Özdağ'ın, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında İYİ Parti'ye yönelik 'FETÖ'cülük' eleştirilerine yanıt Mehmet Tolga Akalı'ndan geldi.
"Partimizde bir dönemdir yaşanan tartışmaların zarfı FETÖ’cülük mazrufu NATO’culuktur" diyen Akalın, şu açıklamalarda bulundu:
"İYİ Partiden ayrılan Gökalp-Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği değil İYİ parti programına NATO’yu nakşeden ülkücü görünümlü NATO’cu milliyetçiliktir.
İYİ partiden ayrılan mansibiyet krizi yaşayan, eksilten güvenlikçi milliyetçiliktir. İYİ partide kalan sivil demokratik halkçı milliyetçilik ve devlet yönetmeye talip Türk Milliyetçileridir.
Türk Milliyetçiliğini iç tehdit ve bu sebeple Türk Milliyetçilerini alt derece güvenlik memurluğuna ehliyetli kontrol edilmesi gereken güruh kabul eden anlayışın sonuna geldik.
Türk Milliyetçilerinin sırtından kurban kesme dönemi sona erdi. Biz bir Türk kadınının bir Türk anasının liderliğinde devlet yöneteceğiz."
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