Ümit Özdağ'ın hedef gösterdiği Afgan genç marketinin ismini değiştirdi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 14:20

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir süre önce sosyal medya hesabından, Afganistanlı M.S'nin işlettiği marketin fotoğrafını paylaşarak, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Afgan genci hedef gösterdiğini savunan birçok kişi, Özdağ'a tepki gösterdi.

MARKETİN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bunun üzerine polis ekipleri de market çevresinde güvenlik önlemi aldı. Birkaç gün iş yerini açmayan M.S, "Afgan" olan marketinin ismini değiştirdi, tabelalarını da yeniledi.

AA muhabirine konuşan M.S., yaklaşık 3 ay önce açtığı marketin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Afganistan'da da market işlettiğini, ülkesinde yaşanan olaylar sonrasında Türkiye'ye geldiğini belirten M.S., Kırşehir'i sevdiğini söyledi.

Kendisine ya da marketine karşı bir tepki olmadığını ancak tedbiren iş yerinin ismini değiştirdiğini anlatan M.S., elinden geldiğince hizmet vermeye devam edeceğini anlattı.