Ümit Özdağ savunmasını verdi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklamaları nedeniyle Disiplin Kurulunca istenen savunmasını yazılı olarak partiye iletti.
Özdağ'ın bugün parti genel merkezine danışmanı tarafından elden teslim edilen savunması, 11 sayfadan oluşuyor. Partide 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu ve 5 kişilik Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu, Özdağ'ın savunmasını 16 Kasım Pazartesi günü görüşecek.
Özdağ'ın, savunmasında, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamlarına ilişkin açıklamaların yanı sıra, İYİ Parti'nin CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yaptığı iddialarıyla ilgili açıklamalarının da yer aldığı öğrenildi.
DİSİPLİN SÜRECİ
Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti. Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.
Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti.
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