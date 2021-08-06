Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2021 Cuma, 21:15
Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı
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Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı" denildi.


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