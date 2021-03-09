Ümitcan Uygun'un arkadaşı da bir kadına şiddet uygulayıp canlı yayında paylaştı

09 Mart 2021 Salı, 16:17

Ankara'da Aleyna Çakır, (Sema Esen) 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Genç kadının intihar ettiği öne sürülürken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun, olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kadının baygın hallerini canlı yayında yayınlamıştı.

ARKADAŞI ŞİDDET UYGULAYIP GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Yaşanan gelişmelerin üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi. Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kadını dövdüğü anları paylaştı.

Kadının çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

VİDEOYU ÇEKEN KİŞİNİN HAREKETİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan şiddet görüntülerinin kayıt altına alındığı sırada saldırganın yanında bulunan ve videoyu çeken kişinin de ekranlara yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı.