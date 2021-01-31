Ümraniye önce haksız gol attı, sonra bilerek gol yedi!

31 Ocak 2021 Pazar, 16:46

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor karşılaşması 2-2 tamamlandı.

Bu arada Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 90'ıncı dakikasında yaşanan sakatlığın ardından maçın hakemi Ramazan Keleş oyunu durdurdu.

Hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı anda Samsunsporlu Brice Dja Djedje bir an duraksayınca topu önünde bulan ve rakip kaleye yönelen Okan Derici, Ümraniyespor'u 90'ıncı dakikada 2-1 öne geçirdi. Daha sonra iki takımın yedek kulübeleri ve sahadaki futbolcular uzun süre bu pozisyonu tartışırken, konuk ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Tartışmaların sonrası Ümraniyespor'un teknik ekibi ve oyuncularının kararıyla fair-play ruhuna uyacak bir gol gerçekleşti. 90+8'inci dakikada yapılan santranın ardından Ümraniyeliler hareketsiz kaldı, Samsunsporlu Nadir Çiftçi, topu rakip kaleye sürdü ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça dengeyi getirdi: 2-2.

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 79 Yusuf Emre Gültekin), Batuhan Artarslan (Dk. 46 Okan Derici), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 65 Hüseyin Atakan Üner), Akabueze, Ahmet Canbaz (Dk. 88 Camara), Mayi (Dk. 79 Sow)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje, Savicevic, Yasin Öztekin (Dk. 70 Kubilay Yavuz), Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Coureur), Burak Çalık (Dk. 81 Guido Koçer), Nadir Çiftçi

GOLLER: Dk. 16 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+8 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor), Dk. 64 Ahmet Canbaz, Dk. 90 Okan Derici (Bereket Sigorta

Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: 90+3 Ertuğrul Sağlam (Teknik direktör) (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 7 Djedje, Dk. 45 Nadir Çiftçi, Dk. 90+2 Nurullah Aslan, Dk. 90+5 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 86 Alim Öztürk, Dk. 87 Hüseyin Atakan Üner (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



