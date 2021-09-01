Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım'da Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı davet edildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş A.Ş. forması giyen Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta bulunan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Oyuncularımızdan Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosundan çıkartıldılar."
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda bulunan ve topladığı 7 puanla zirvede yer alan A Milli Takımımız, 4. maçında bugün Karadağ'ı konuk edecek. Karşlıaşma TSİ saatiyle 21.45'te başlayacak.
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