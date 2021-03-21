Umut Nayır’dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

Hajduk Split forması giyen Umut Nayir, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını, “Daha fazla önlem almamız gereken böyle bir konuda bile tersine adım atıyoruz.” sözleriyle eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2021 Pazar, 11:08
Umut Nayır’dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı
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Beşiktaş’tan Hırvatistan ligi takımlarından Hajduk Split’e kiralık olarak transfer olan Umut Nayir, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepki gösterdi. Alınan kararı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eleştiren Umut Nayir şu ifadeleri kullandı, “Daha fazla önlem almamız gereken bir konuda bile tersine adım atıyoruz. Akıl, vicdan yoklaması yapmaktan yoruldum artık… #İstanbulSozlesmesiYasatir”


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