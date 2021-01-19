Umut Vakfı '2020'nin Şiddet Haritası'nı paylaştı: 2 bin 40 kişi ateşli silahla hayatını kaybetti

19 Ocak 2021 Salı, 10:16

"Umut Vakfı 'Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' 2020 Raporu"na göre yıl içerisinde 3 bin 682 silahlı olay basına yansıdı. Bu silahlı olayların 3 bin 128’inde ateşli silahlar (bin 303’ü tüfek, bin 825’i tabanca), 554’ünde ise kesici ve delici aletin kullanıldığı görüldü.

SON 5 YILDA YÜZDE 69 ARTIŞ

"Virüs salgını bile şiddeti durduramadı" diyen vakfın 2020 raporunda; 2015 yılıyla kıyaslandığında son beş yılda, silahlı şiddetin yüzde 69 arttığı kaydedildi. 2015-2020 kıyaslamasında bazı bölgelerde de ciddi artışlar dikkat çekerken bazı bölgelerde ise olay sayılarında azalmalar görüldü. En çok artışın yüzde 90’la İç Anadolu Bölgesinde yaşandığı görülürken son beş yılda Marmara’da yüzde 75, Ege’de yüzde 71 artış yaşandığı belirtildi.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Raporda, Marmara Bölgesi’nin 2020’de de, Türkiye genelinde en çok suçun işlendiği bölge olduğu kaydedildi..

Toplam 958 olayın basına yansıdığı bölgede; 205 kişinin öldüğü, 478 kişinin yaralandığı 441 şiddet olayının basına yansıdığı İstanbul birinci sırada. İstanbul’dan sonra en çok olayın yaşandığı ikinci il; 153 olayla Bursa. Kocaeli 123 olayla ikinci sırada, Sakarya ise 106 olayla dördüncü sırada geliyor. Onları; 44 olayla Tekirdağ, 41 olayla Balıkesir, 17 olayla Edirne, 12 olayla Kırklareli, 10 olayla Bilecik, sekiz olayla Çanakkale ve üç olayla Yalova izledi.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

2015 yılında bölgeler bazında alttan üçüncü sırada bulunan İç Anadolu Bölgesi’nin ise, 2020 yılında yaşanan şiddet olaylarıyla Marmara’dan sonra en çok şiddetin yaşandığı bölge olduğu vurgulandı.

Raporda, 2015 yılında 283 silahlı şiddetin basına yansıdığı İç Anadolu Bölgesi’nde 2020 yılında 539 olay basına yansıdığı kaydedildi ve bunun bölgedeki silahlı şiddetin yüzde 90 oranında arttığı anlamına geldiği aktarıldı.

Bölgede; Konya’dan 139, Ankara’dan 119, Kayseri’den 70, Aksaray’dan 53, Eskişehir’den 35, Niğde ve Karaman’dan 31’er, Sivas’tan 18, Nevşehir’den 15, Kırıkkale’den 13, Çankırı’dan yedi, Kırşehir ve Yozgat’tan da dörder olay basına yansıdı.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde şiddet olaylarında son beş yıldaki artışın yüzde 71 olduğu aktarılırken, geçen yıl İzmir’de 173 olay, Aydın’da, Manisa’da ise 64 olay yaşandığı belirtiliyor. Bölgede diğer iller de durum ise şöyle: Denizli’de 58, Muğla’da 43, Afyon’da 38, Kütahya’da 36, Uşak’ta 18 olay.

AKDENİZ BÖLGESİ

Raporun aktardığına göre, Akdeniz Bölgesi’nde geçen yıl 513 silahlı şiddet olayı basına yansıdı.

Adana 182 olayla birinci sırada. Onu, 137 silahlı şiddet olayıyla Antalya izledi. Kahramanmaraş’ta da şiddet olaylarının 2020’de ciddi derecede artış gösterdiği belirtiliyor.

Kentte 61 silahlı şiddet basına yansırken Kahramanmaraş’ı 53 olayla Mersin, 27 olayla Hatay ve 26 olayla Osmaniye takip etti. Bölgede ayrıca, Isparta’da 15, Burdur’da da 12 olay yaşandığı kaydedildi.

KARADENİZ BÖLGESİ

Raporda, ‘silahlı şiddette bölgenin değişmez lideri’nin 187 olay ile tekrar Samsun olduğu aktarıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde 2020’de iller bazında yaşanan olay sayıları şöyle: Çorum 62, Zonguldak 48, Trabzon 36, Ordu 31, Düzce 27, Kastamonu 24, Tokat 15, Rize 15, Sinop 11, Giresun 10, Karabük 9, Gümüşhane 8, Bartın 6, Amasya 4, Bolu 3, Bayburt 2, Artvin 1.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede 55 ölümlü, 204 yaralamalı 99 olayla Diyarbakır birinci, 59 ölümlü, 215 yaralamalı 92 olayla Şanlıurfa ikinci, 57 ölümlü, 81 yaralamalı 86 olayla da Gaziantep üçüncü en çok olayın yaşandığı il.

Raporun belirttiği üzere, 2020’de Adıyaman, Mardin ve Batman’da da olay sayılarında artış görüldü. Batman’da 52, Mardin’de 35, Adıyaman’da 34, Kilis’te 18, Siirt’te 11, Şırnak’ta ise 6 silahlı şiddet olayı yaşandı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede, Malatya’da 87, Elazığ’da 28, Kars’ta 22, Van’da 17, Erzurum ve Iğdır’da 12’şer, Ağrı’da 10, Erzincan’da 7, Hakkari’de ve Tunceli’de 4’er, Bitlis, Muş ve Ardahan’da 3’er, Bingöl’de 2 olay yaşandığı aktarıldı.

Umut Vakfı’nın raporunda, iller bazında bakıldığında ise 2020 yılında en çok olayın yaşandığı ilk 10 il şöyle: 441 olay ile İstanbul, 187 olay ile Samsun, 182 olay ile Adana, 173 olay ile İzmir, 153 olay ile Bursa, 139 olay ile Konya, 137 olay ile Antalya, 123 olay ile Kocaeli, 119 olay ile Ankara, 106 olay ile de Sakarya.