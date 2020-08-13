Ünal Kablo’dan 31 işçi çıkarıldı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Özden, Kurban Bayramı’ndan önce fabrikada örgütlenmeye başladıklarını ancak fabrika yönetiminin sendikal faaliyeti duyması üzerine işçilerden zorla e-devlet şifrelerini isteyerek işten çıkarmalar yaptığını belirtti.

İşten çıkarmaların başlamasıyla, işçiler fabrika önünde eylem yapmaya başladı. İşten çıkarmanın yasak olduğu bu süreçte işverenin emekçileri İş Kanunu’nun 25’inci maddesine dayanarak işten çıkarıldığını söyleyen Özden, “25’inci maddede, ‘ahlak kurallarına aykırılık’ ibaresi yer alıyor. Yani işveren sendikal örgütlenmeyi, ‘ahlaksız’ olarak tanımlıyor. 31 işçinin tüm haklarına el koyarak işten çıkarmalar yapılıyor. Sendikaya üye olmak anayasal haktır. Buna engel olarak suç işleniliyor” dedi.

Özden, “Bu fabrikada yaklaşık 170 çalışan var. Bizler burada yaklaşık 90 kişiye yakın arkadaşımız üyeliğini gerçekleştirdik. Örgütlenmenin ardından işveren hemen arkadaşlarımızı kenara çekerek baskılara başladı.

İstifa etmeyen iki kişi ilk etapta atıldı. ‘Neden sendikaya üye oldunuz? “e-devlet şifrenizi verin’ diyerek baskı altına alındı. Baskılara devam eden patronlar, üyelikten istifa etmeyen an itibarıyla 31 arkadaşımız işten attı. Bunların arasında 1 kişi engelli kadrosundaydı. İçerde olan arkadaşlarımıza sendikadan istifa edin baskısı devam ediyor” diye konuştu.