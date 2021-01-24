Ünal Karaman: “Hakemler VAR'a niye gitmiyor?"
Ünal Karaman, "Beşiktaş kalecisi Ersin’in Halil’e bir hareketi var. En azından VAR’dan izlenmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Sağlıklı gelmedi bu pozisyon bana" dedi.
Beşiktaş deplasmanında 1-0 öne geçmesine karşın 2-1 mağlup olan Göztepe’de Teknik Direktör Ünal Karaman, maçın ardından ağlup olmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, Göztepe’yle kendi altyapısında yetişen oyuncularla başarılı olmak istediğini söyledi.
Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına karşın maçtan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibinde Teknik Direktör Ünal Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaman, “Kaybettiğimiz için üzgünüm. Tabii Göztepe’nin oyun karakteri var. Bu oyun karakteri içinde mücadele ön planda. Bugün arkadaşlar da mücadeleyi gösterdi. İkinci yarının başında yediğimiz gole rağmen oyun disiplinimizi bozmadık aksine daha da güçlendik. Galip gelecek pozisyonlar da yakaladık ama bu golleri atamayınca psikolojik etki olmuş olabilir oyuncularda. Talihsiz bir yenilgi yaşadık. Ceza sahası içinde oyuncuların ellerini saklayarak koşmasını futbolun ruhuna aykırı buluyorum. Kural koyucu biz değiliz ama belki kural koyanlar dikkate alabilirler. Oyuncumuz normal bir müdahale yapmak isterken, elini saklayarak müdahale etmek istemesi, bize gol yedirdi. Bir de Beşiktaş kalecisi Ersin’in Halil’e bir hareketi var. En azından VAR’dan izlenmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Sağlıklı gelmedi bu pozisyon bana. Sonuçta bir mücadele gösterdik. Oyuncularımı kutluyorum. En azından karşılığı 1 puandı” ifadelerini kullandı.
“GÖZTEPE’NİN HEDEFLERİ ARTIK DAHA FARKLI OLMALI”
Göztepe’deki hedefleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Karaman, “Göztepe taraftarı, takımına farklı bir aşkla bağlı. Onların olması bizi daha güçlü kılacaktır. En kısa sürede bu hastalığın sona erip taraftarın da gelmesi en büyük beklentimiz. Göztepe’nin hedefleri artık daha farklı olmalı. Anadolu’da da farklı başarılar konuşulmalı. Bu sene her hangi bir sıkıntı yaşamadan ligi tamamlayıp, seneye ayakları yere daha sağlam basan, doğru dokunuşlarla, yine nasip olursa devre arasındaki dokunuşlarla, yakın gelecekte farklı hedefleri konuşacağımız bir Göztepe olacak. Bu dokunuşlar sadece transfer olarak değil, tesis ve altyapı anlamında. Gençlerimizin hizmet vermeye başlayacağız, kendi yetiştirdiği çocuklarla hedeflerine koşan bir Göztepe, spor adamı olarak benim de hayalim. Umarım Allah bana bu hayali yaşatır” diyerek sözlerini tamamladı.
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