09 Temmuz 2021 Cuma, 16:29

Yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar’da kampa giren Göztepe’de Teknik Direktör Ünal Karaman, "Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar’a gelerek kampa girdi. Günlük çift antrenmanlarla sezon hazırlıklarına devam eden takımın teknik direktörü Ünal Karaman, antrenman arasında Vali Gökmen Çiçek’e makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Afyonkarahisar’ın gerek spor altyapısı gerek iklim şartları açısından ideal bir kamp merkezi olduğunu ifade eden Ünal Karaman, “Afyonkarahisar kampını en iyi şekilde değerlendirerek, iyi hazırlanarak yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan ve destek olan Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.