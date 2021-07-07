UNDP’den Suriyelilere eğitim desteği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, Avrupa Birliği (AB) finansal desteği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) - Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Bileşeni kapsamında inşa edilen Merveşehir Halk Eğitimi Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kayhan Ayhan
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:08
UNDP’den Suriyelilere eğitim desteği
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Gaziantep’in Şehitkamil bölgesinde kurulan merkez, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev  sahibi topluluk üyeleri için hayat boyu öğrenme kapsamında dil eğitimleri,  mesleki, teknik eğitimler ve beceri geliştirmeye yönelik kurslar sağlayacak.  Alanında uzman öğreticiler tarafından  verilecek dil eğitimleri ve mesleki eğitimler, bireylerin istihdam edilebilirliğini artırırken, bölge halkının sosyokültürel gelişimini ve sosyal uyumunu da  destekleyecek. Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şehitkamil bölgesindeki merkez, başta anneler olmak üzere  ebeveynlerin de kurslara katılımını teşvik etmek için bir çocuk bakım alanına  sahip olacak şekilde inşa edildi. 

‘EĞİTİM ÖNCELİK’ 

Merkezin açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AB  Türkiye Delegasyonu’ndan Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı Bölüm Başkanı Libor Chlad, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov katıldı. Açılış konuşmasında, mülteci ve  ev sahibi topluluklar için Hayat Boyu  Öğrenme’nin önemine değinen UNDP  Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı  Sukhrob Khojimatov, “3.6 milyondan  fazla Suriyeli barındıran Türkiye’nin, son  10 yılda hiçbir ülkenin hazırlıklı olamayacağı ve emsali görülmemiş göçmen  sınamasıyla karşı karşıya kaldığını” belirtti. Khojimatov, “Suriyelilerin sosyal  hayata karışmaları, becerilerini geliştirmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için Türkçe öğrenmenin gerekli olduğunu” söyledi. Libor Chlad da eğitimin öncelikleri olduğunu dile getirdi.  Bakan Selçuk ise konuşmasında, “Birçok ülkenin öğrenci nüfusundan fazla  bizde Suriyeli öğrenci var. Ben, şu anda bu merkez gibi en az 100 tane daha  merkez bekliyorum. Mesajım o tarafa  doğru gitsin, çünkü Türkiye vicdanı olan  bir ülkedir” diye konuştu.


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