UNDP’den Suriyelilere eğitim desteği

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:08

Gaziantep’in Şehitkamil bölgesinde kurulan merkez, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için hayat boyu öğrenme kapsamında dil eğitimleri, mesleki, teknik eğitimler ve beceri geliştirmeye yönelik kurslar sağlayacak. Alanında uzman öğreticiler tarafından verilecek dil eğitimleri ve mesleki eğitimler, bireylerin istihdam edilebilirliğini artırırken, bölge halkının sosyokültürel gelişimini ve sosyal uyumunu da destekleyecek. Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şehitkamil bölgesindeki merkez, başta anneler olmak üzere ebeveynlerin de kurslara katılımını teşvik etmek için bir çocuk bakım alanına sahip olacak şekilde inşa edildi.

‘EĞİTİM ÖNCELİK’

Merkezin açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AB Türkiye Delegasyonu’ndan Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı Bölüm Başkanı Libor Chlad, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov katıldı. Açılış konuşmasında, mülteci ve ev sahibi topluluklar için Hayat Boyu Öğrenme’nin önemine değinen UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, “3.6 milyondan fazla Suriyeli barındıran Türkiye’nin, son 10 yılda hiçbir ülkenin hazırlıklı olamayacağı ve emsali görülmemiş göçmen sınamasıyla karşı karşıya kaldığını” belirtti. Khojimatov, “Suriyelilerin sosyal hayata karışmaları, becerilerini geliştirmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için Türkçe öğrenmenin gerekli olduğunu” söyledi. Libor Chlad da eğitimin öncelikleri olduğunu dile getirdi. Bakan Selçuk ise konuşmasında, “Birçok ülkenin öğrenci nüfusundan fazla bizde Suriyeli öğrenci var. Ben, şu anda bu merkez gibi en az 100 tane daha merkez bekliyorum. Mesajım o tarafa doğru gitsin, çünkü Türkiye vicdanı olan bir ülkedir” diye konuştu.