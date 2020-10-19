UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bergama için pedal bastılar
UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun 6'ncısı yapıldı. Pandemi nedeniyle kısıtlı katılım ile gerçekleştirilen tur İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliği ile İzmir-Bergama arası olarak yapılıyor..
İzmir’den bisikletleri ile yola çıkan bisiklet severler, bu yıl ilk defa Akropol Antik Kenti’ni güzergâhlarına kattı. Akropol’ün güzellikleri ile tüm Dünya’ya UNESCO Dünya Mirası Bergama’dan bir kez daha tarihi mesaj gönderdiler.
UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun Bergama’nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmek üzere bir farkındalık oluşturduğuna belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, tura katılan herkese teşekkür etti. Koştu, koronavirüs nedeniyle bu yılki organizasyona katılımın kısıtlı tutulduğuna işaret ederek önümüzdeki yıl yine eskisi gibi büyük katılımlarla yapılması temennisinde bulundu.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER’DEN SELAM
Tura katılanları karşılayan Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in selamını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge iletti. Tura İzmir’den Bergama’ya kadar pedal basarak katılan oyuncu Yosi Mizrahi, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve katılımcılar Bergama’da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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