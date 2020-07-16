UNESCO Eğitim İzleme Raporu’na göre salgında dezavantajlı çocuklar ihmal edildi

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Rapor, dünya çapında eğitim sistemlerinde öğrencilerin dışlanmasına neden olan temel faktörlerin derinlemesine bir analizini sunuyor ve ülkeleri daha esnek ve eşit toplumlar yaratmak için okullar yeniden açılınca geride kalanlara odaklanmaya çağırıyor.

UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay, “Daha kapsayıcı bir eğitime geçiş yapılması zorunludur. Eşitsizlikleri daha da genişleten ve vurgulayan Covid-19 salgını sonrasında eğitimin geleceğini yeniden düşünmek daha da önemli. Harekete geçmemek toplumların ilerlemesini engelleyecektir” dedi.

BİR GECEDE OLMAYACAK

Küresel Eğitim İzleme Raporu Direktörü Manos Antoninis’in, salgın ve eğitim üstüne görüşleri de şöyle: “Covid-19, bize eğitim sistemlerimiz hakkında yeniden düşünmek için gerçek bir fırsat verdi. Ancak çeşitliliğe değer veren ve onları gerçekleştiren bir dünyaya ulaşmak bir gecede olmayacak. Bütün çocuklara aynı çatı altında eğitim vermek ve onların en iyi öğrendikleri ortamı yaratmak arasında kesin bir engel var, ancak Covid-19, aklımızı kullanırsak işleri farklı yapmak için bir alan olduğunu gösterdi.” Rapordaki bazı tespit ve öneriler şöyle:

DIŞARIDA KALMAK

258 milyon çocuk ve genç eğitimden tamamen dışlandı ve yoksulluk eğitime erişimin önündeki en büyük engel.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde, en zengin yüzde 20’lik kesimdeki ergenlerin ortaöğretimi tamamlama olasılıkları, en yoksullara göre üç kat fazla. Ortaöğretimi tamamlayanlar arasında, en zengin hanelerden gelen öğrencilerin temel okuma ve matematik becerisine sahip olma olasılığı da yoksul çocuklara göre iki kat fazla.

Tüm dünyada 2030 yılında tüm çocukların liseyi bitirmeleri hedeflenmesine rağmen çoğu Sahra-altı Afrika ülkeleri olmak üzere en az 20 ülkede neredeyse tek bir yoksul genç kız bile ortaokulu bitiremiyor.

Ayrıca orta ve yüksek gelirli ülkelerde anadilleri dışında bir dilde eğitim gören 10 yaşındaki öğrenciler, okuma testlerinde anadili İngilizce olanların yüzde 34 oranında altında kaldı. 10 düşük ve orta gelirli ülkede, engelli çocukların okuma konusunda asgari becerilere ulaşmaları engelli olmayanlara göre yüzde 19 daha geride.

EŞİTSİZ KURUMLAR

Birçok ülkede hâlâ eğitimde ayrımcılığı ve yabancılaşmayı güçlendiren bir sistem var.

AÇIKÇA DIŞLANMA

Afrika’daki iki ülkede hamile kızların okula gitmesi yasak. 117 ülke çocuk yaşta evliliğe izin verdi, 20 ülke çocuk işçiliğini yasaklayan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmesini onaylamadı. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda Roman çocuklar okullardan ayrıldı. OECD ülkelerinde, göçmen kökenli öğrencilerden üçte ikiden fazlası, öğrenci nüfusunun en az yüzde 50’sini kendilerinin oluşturduğu okullara gitti ve bu da akademik başarı şanslarını azalttı.

ÖĞRENCİ YABANCILAŞIYOR

Öğrenciler müfredatta ve ders kitaplarında yetersiz bir şekilde temsil edildiğinde kendilerini yabancılaşmış hissedebilir. Kadınlar, Malezya ve Endonezya’daki ortaokul İngilizce ders kitaplarındaki referansların sadece yüzde 44’ünü, Bangladeş’te yüzde 37’sini ve Pakistan’ın Pencap eyaletinde yüzde 24’ünü oluşturdu. 49 Avrupa ülkesinden 23’ünün müfredatı, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi konularını ele almıyor.

VERİLER HEP EKSİK

Düşük ve orta gelirli ülkelerin neredeyse yarısında engelli çocuklar hakkında yeterli eğitim verisi yok. Hanehalkı anketleri, önemli bir anahtar. Ancak ülkelerin yüzde 41’i (dünya nüfusunun yüzde 13’ü) anket yapmamış veya bu anketlerden veri sunmamış. Antoninis, “Yetersiz veri, resmin büyük bir bölümünü kaçırdığımız anlamına geliyor. Covid-19 sırasında aniden ortaya çıkan eşitsizlikler şaşırtıcı değil” diyor.