UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 14:30

UNESCO Dünya Mirası Yolu'nda Bisiklet Turu'nun 7'ncisi, Bergama ve Selçuk'ta düzenlenen törenle aynı anda start aldı. Bergama ve Selçuk olmak üzere 2 ayrı noktadan eş zamanlı başlayan tura Bergama Kızılavlu ve Selçuk Efes'ten 150'şer sporcu katıldı. Bergama ve Selçuk Belediyesi ortaklığında, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle gerçekleşen tur, iki ayrı dünya mirasından Bergama ve Selçuk'tan sabah saat 10.00'da aynı anda başladı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak törenle tamamlanacak olan UNESCO Dünya Mirası Bisiklet Turu, aynı zamanda İzmir'den UNESCO Dünya Mirası'na aday Smyrna için de farkındalık oluşturup, destek verecek.

Turun Bergama ayağında konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir'in en önemli iki kadim şehri Bergama ve Selçuk'dan başlayan bu farkındalık organizasyonuna dikkat çekti. Bergama'nın zengin ve eşsiz tarihi için harekete geçtiklerine işaret eden Başkan Koştu, "Sevdamız da hedeflerimiz de büyük. Tarih, turizm, tarım, teknoloji ile daima Bergama'da ileri gitmek tek gayemiz. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen tura Bergama'dan 80 kilometrelik Unesco Dünya Mirası Yolu'ndan startı verdik. Güvenli ve keyifli bir parkur diliyorum. Burada yaptığımız bu etkinlik, UNESCO Dünya Mirası Yolu'nda Bergama, Selçuk ve İzmir'den yeni adayımız Smyrna için farkındalık oluşmasında etkin bir rol oynayacaktır. Bu farkındalığa pedal çevirerek katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



