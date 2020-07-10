UNESCO’dan Ayasofya açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz

10 Temmuz 2020 Cuma, 22:45

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin diyalog kurmadan karar almasından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Azoulay, Ayasofya’nın Asya ve Avrupa arasında yüzyıllardır tanıklık yapan mimari bir şaheser olduğu, müze statüsünün mirasın evrenselliğini yansıttığını ve güçlü bir diyalog sembolu haline getirdiğini vurguladı. Ayrıca Azoulay, Türkiye UNESCO Büyükelçi'ni arayarak kaygılarını bildirdiğini belirtti.

UNESCO'nun resmi sitesinde yer alan açıklamada, Ayasofya’nın dünya mirası olduğunu ve alınan kararın eserin evrenselliği üzerine bir sorun oluşturduğuna değinilerek “UNESCO'ya önceden bildirimde bulunması ve Dünya Mirası Komitesi tarafından incelenmesi gerekmektedir” denildi.