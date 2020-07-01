UNESCO’dan 'Salgın sonrası eğitim nasıl olmalı' raporu

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

UNESCO Eğitimin Geleceği Komisyonu’nun yeni raporu “Covid-19 sonrası dünyada eğitim’’, eğitim sistemlerini geliştirecek somut öneriler sunuyor, kamusal eylem için dokuz fikir öneriyor. Raporda, salgının hassasiyetleri, aynı zamanda olağanüstü insan kaynaklarını ve potansiyelini ortaya çıkardığı, bugün alınan kararların eğitimin geleceği için uzun vadeli sonuçları olacağı belirtiliyor. Alınacak kararların, insan hakları, insani bir eğitim ve gelişim vizyonuna dayalı olması gerektiği vurgulanıyor.

HALKA AÇIK TARTIŞMA

Komisyon başkanı, Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde, “Covid-19 dünyamızı radikal bir şekilde yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Ancak pasif bir şekilde oturup nelerin olacağını gözlemlememeliyiz. Şimdi demokratik olarak hesap verebilme ve halka açık tartışma zamanı. Şimdi doğru kamusal hareket zamanı’’ dedi.