UNESCO’dan 'Salgın sonrası eğitim nasıl olmalı' raporu
UNESCO, salgın sonrası için tüm dünyada eğitim hakkının genişletilmesi, bilgiye erişimin kolaylaşması için kamusal eylem planları yapma çağrısında bulundu.
UNESCO Eğitimin Geleceği Komisyonu’nun yeni raporu “Covid-19 sonrası dünyada eğitim’’, eğitim sistemlerini geliştirecek somut öneriler sunuyor, kamusal eylem için dokuz fikir öneriyor. Raporda, salgının hassasiyetleri, aynı zamanda olağanüstü insan kaynaklarını ve potansiyelini ortaya çıkardığı, bugün alınan kararların eğitimin geleceği için uzun vadeli sonuçları olacağı belirtiliyor. Alınacak kararların, insan hakları, insani bir eğitim ve gelişim vizyonuna dayalı olması gerektiği vurgulanıyor.
HALKA AÇIK TARTIŞMA
Komisyon başkanı, Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde, “Covid-19 dünyamızı radikal bir şekilde yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Ancak pasif bir şekilde oturup nelerin olacağını gözlemlememeliyiz. Şimdi demokratik olarak hesap verebilme ve halka açık tartışma zamanı. Şimdi doğru kamusal hareket zamanı’’ dedi.
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