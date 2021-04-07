Unicef Türkiye’den ‘Okula Dönüş’ kılavuzu: Sırada eğitim var
Unicef Türkiye’nin, “Okula Dönüş” kılavuzunda, anne babalara, çocuklarının evdeki eğitimini desteklemeye devam etmeleri için beş ipucu veriliyor.
Okulda eğitim riskli ama uzaktan eğitimden de memnun olan yok! Erişemeyenlerin öğrenme kaybı çok büyük, bunu hepimiz biliyoruz ama her türlü teknolojik olanağı, aile ilgisi vb olan çocukların da eğitimden verim aldıkları pek söylenemez. Çoğunun kendisi ekran karşısında ama zihinleri kim bilir nerde!
Unicef Türkiye’nin, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hazırladığı “Okula Dönüş” kılavuzunda, anne babalara, çocuklarının evdeki eğitimini desteklemeye devam etmeleri için beş ipucu veriliyor.
BİR RUTİN PLANLAYIN
Çevrimiçi, televizyonda veya radyo üzerinden takip edilebilen, yaşa uygun eğitim programlarını içeren bir rutin oluşturmaya çalışın. Ayrıca oyun zamanına ve okumaya ayrılacak süreyi de göz önünde bulundurun. Mümkünse bu planları birlikte düşünüp bulun.
SOHBETLER YAPIN
Çocuklarınızı soru sormaya ve duygularını size ifade etmeye teşvik edin. Çocuğunuzun strese karşı farklı tepkileri olabileceğini göz önünde bulundurarak sabırlı ve anlayışlı olmayı unutmayın. Çocuğunuzu sorun hakkında konuşmaya davet ederek başlayın. İyi hijyen uygulamalarından bahsedin. Düzenli ve ayrıntılı el yıkamanın önemini her gün belirli anlarda vurgulayabilirsiniz. Güvenli bir ortamda olduğunuzdan emin olun ve çocuğunuzun özgürce konuşmasına izin verin. Çizim, hikâyeler ve diğer etkinlikler bir sohbet konusu açmaya yardımcı olabilir.
ACELE ETMEYİN
Daha kısa süreli öğrenme seanslarıyla başlayın ve aşamalı olarak bu süreyi uzatın. Hedef 30 veya 45 dakikalık bir seans yapmaksa 10 dakika ile başlayın ve aşamalı olarak süreyi uzatın. Bir seansta çevrimiçi veya ekranda geçirilen zamanı çevrim dışı etkinliklerle veya alıştırmalarla birleştirin.
ÇOCUKLARINIZI KORUYUN
Dijital platformlar; çocukların öğrenmeye devam etmeleri, oyuna katılmaları ve arkadaşlarıyla iletişim halinde olmaları için bir fırsat sunar. Ancak çevrimiçi erişimin artması, çocukların güvenliği, korunması ve gizliliği açısından daha yüksek riskleri beraberinde getirmektedir. İnternetin nasıl çalıştığını, nelerin farkında olmaları gerektiğini ve görüntülü aramalar gibi kullandıkları platformlarda hangi davranışların uygun olduğunu bilmeleri için çocuklarınızla internet hakkında konuşun.
İnternetin nasıl, ne zaman ve nerede kullanılabileceği hakkında kurallar koyun. Çevrimiçi riskleri bilhassa küçük çocuklar için hafifletmek amacıyla, çocuklarınızın cihazlarına ebeveyn kontrolü kurun.
OKULU İLE İLETİŞİM ŞART
Bilgi almak, sorular sormak ve daha fazla rehberlik almak için çocuğunuzun öğretmeni veya okulu ile nasıl irtibatta kalabileceğinizi öğrenin. Ebeveyn grupları veya topluluk grupları da evde eğitimde birbirinizi desteklemenin iyi bir yolu olabilir.
HER YERDE EĞİTİM
- Tüm çocukların eğitim hakkı vardır.
- Eğitim okulda, evde, her yerde devam etmelidir.
- Okul dışında olmak, bir çocuğun geleceği üzerinde olumsuz etkilere sahiptir ve çocuğu çocuk işçiliğine, çocuk evliliğine veya diğer istismar risklerine maruz bırakır.
- Günlük okula gitme rutininin çocuklar açısından önemli duygusal ve psikososyal yararları olduğu ortaya konulmuştur.
- Okullar; çocukların öğrenmesi, sosyalleşmesi, arkadaş edinmeleri, oynamaları ve normal yaşamlar sürdürmeleri için önemli fırsatlar sunar.
- Eğitim, çocukların gelişim ihtiyaçlarının desteklenmesinde önemli bir rol oynar
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