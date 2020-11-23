Üniversite lojmanlarında yangın: Kedi ve kuş öldü
Elazığ'da, Fırat Üniversitesi'ndeki lojmanlarda 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede prize takılan elektrik süpürgesinin kısa devre yapmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kedi ve kuş öldü.
Yangın, akşam saatlerinde Fırat Üniversitesi'ndeki lojmanlarda bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. İddiaya göre prize takılan elektrik süpürgesinin kısa devre yapması üzerine mutfakta başlayan yangın, kısa sürede evin tamamına sıçradı.
Daireden yükselen alevi ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişi, binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Bir kedi ve bir kuşun öldüğü yangında daire, kullanılamaz hale geldi.
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