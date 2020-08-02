Üniversite mezunu gençler asgari ücret kıskacında

02 Ağustos 2020 Pazar, 10:02

Üniversite mezunlarının işgücü piyasası performanslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan rapor, Türkiye’deki gençlerin içler acısı durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, raporda, hukuk bölümü mezunlarının yüzde 40’ının asgari ücretle işe başladığı belirtildi. Üni-Veri Raporu’nda, mezunları 0-6 ay içinde iş bulan bölüm sayısı sınırlı kalırken Su Ürünleri mezunlarının yüzde 52’sinin, Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarının yüzde 47’sinin, Ziraat ve Tarım mezunlarının ise yüze 45’inin mezuniyetten ancak 12 ay sonra iş bulabildiği bildirildi.

MEZUN OLDUKTAN 12 AY SONRA İŞ

Raporda 70 bölüm, mezunlarının iş bulma süresi, başlangıç ücretleri ve kamuda işe yerleşme oranları ele alındı. Türkiye’deki üniversite mezunlarının içinde olduğu durumu ortaya koyan çarpıcı detaylar içeren raporda, İktisat mezunlarının yüzde 39,3’ünün okuldan ayrıldıktan sonra ancak 12 ay ya da üzerindeki sürelerde iş bulabildiği ifade edildi. İktisat mezunlarının yüzde 68’inin asgari ücretle işe başladığı kaydedildi.

Benzer bir tablo hukuk mezunları için de gerçekleşti. Buna göre, Hukuk öğrencilerinin yüzde 20’si mezuniyetin ardından 6-12 ay içinde, yüzde 19,4’ü ise 12 ayın üzerinde sürelerde işe girebildi. Hukuk mezunlarının yüzde 40’ının işe başlangıç ücreti ise asgari ücret ile 2 bin 999 TL arasında oldu.

Raporda Arkeoloji, Diş Hekimliği, Felsefe, İşletme ve Matematik bölümlerinden mezun olan ve asgari ücretle iş başı yapanların oranına ilişkin şu veriler paylaşıldı:

- Arkeoloji: Yüzde 76

- Diş Hekimliği: Yüzde 39,4

- Felsefe: Yüzde 66

- İşletme: Yüzde 66,3

- Matematik: Yüzde 61

ASGARİ ÖĞRETMENLİK

Bölüm mezunlarından toplanan veriler ile oluşturulan raporda, öğretmenlik mezunlarının iş bulma süresi ve başlangıç maaşlarına ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, öğretmenlik mezunlarının yüzde 31’i mezuniyetin ardından bir yıl içinde iş bulamazken iş bulanların yüzde 56’sının işe başlangıç ücreti de asgari ücret ile 2 bin 999 TL arasında değişti. Rapora göre, öğretmenlik mezunlarının kamuda işe yerleşme oranı da yüzde 75’te kaldı.

Gençler, hangi bölümden mezun olduğu fark etmeksizin işsizler ordusuna katılırken Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler mezunlarında farklı bir tablo yaşanmadı. Verilere göre, bu bölümlerden mezun olanların yüzde 67’si asgari ücretle iş yaşamına atılırken yüzde 43’ü, 12 ay içinde iş bulamadı.